Carmiano, rapinatori portano via carte Bancomat e si fanno fotografare allo sportello: arrestati

Si sono fatti immortalare dalla telecamera di sicurezza di un bancomat mentre prelevavano denaro contante utilizzando due carte frutto di una rapina. In manette sono finiti Luca Motodonato, 24 anni, e Alessandro Antonazzo, 38 anni, entrambi di Carmiano posti agli arresti domiciliari in esecuzione di una ordinanza firmata dal gip del tribunale di Lecce, Edoardo D’ambrosio, su richiesta del pm Maria Rosaria Micucci. Contestualmente è stata notificata una ordinanza di obbligo di dimora nei confronti di un complice, B.G., un 26enne anche lui di Carmiano.

I due arrestati, secondo i Carabinieri, la sera del 17 novembre scorso, a Carmiano, armati di pistola e con il volto coperto, avevano rapinato una ultra 70enne portandole via la borsa contenente anche due carte bancomat (uno suo e un altri del fratello) con i relativi codici pin annotati. I malviventi (tutti e tre) pensando di non essere identificati, pensavano bene di andare a Porto Cesareo per fare il prelievo presso uno sportello Bancomat e qui venivano ripresi dalla telecamere interna allo sportello automatico da dove portavano via 950 euro in contanti.

La sera stessa, nel corso di alcune perquisizioni, i militari rinvenivano nell'abitazione di B.G., il 26enne non arrestato, una pistola a salve “Bruni mod. 92” oltre a 3 cartucce cal 12 che erano illegalmente detenute. Da qui l'informativa alla Procura che ha chiesto e ottenuto gli arresti per i due rapinatori.