Schianto con l'auto sulla SS101 dopo serata con gli amici: muore 27enne salentino, 4 feriti

Un 27enne è morto ieri sera dopo un terribile schianto sulla statale 101, in Salento, all'altezza di San Donato di Lecce. Il giovane, Anthony Toma, di Tuglie (Le), che aveva trascorso una serata con gli amici, sarebbe rimasto coinvolto in un tamponamento, anche se l'esatta dinamica è ancora al vaglio degli agenti della polizia stradale di Lecce. Forse una distrazione, forse un sorpasso azzardato: l'auto a bordo di cui c'era la vittima insieme ad altre due persone, sarebbe stata colpita da un'altra vettura. Entrambe si sono schiantate contro il guard-rail, coinvolta anche una terza macchina. Per il giovane non c'è stato nulla da fare.