Lecce, Ztl: parte la rivolta dei commercianti

LECCE - Divieti alle auto 24 ore su 24 e 12 nuovi varchi controllati dalle telecamere. La zona a traffico limitato blindata non piace ai commercianti del centro storico. Una folta rappresentanza ha chiesto di incontrare i nove consiglieri dell’opposizione di centrodestra, oggi, alle 16, all’hotel Tiziano.

Sono commercianti delle diverse categorie merceologiche. E non saranno soli. Parteciperà anche qualche professionista, per i quali pure le nuove regole - che devono ancora essere varate dal Consiglio - sono decisamente aspre.

Infatti, è previsto il rilascio di un solo pass per negozio, esercizio o studio commerciale e nessuna possibilità di sosta. Gli stalli a disposizione sono un migliaio, a fronte di circa 2300 pass per residenti e 4300 pass di accesso alla ztl attualmente in vigore. Obiettivo dell’amministrazione comunale è garantire soprattutto ai residenti, la possibilità di parcheggiare nella ztl.

Le nuove regole, dunque, cambieranno le abitudini di quanti lavorano nel centro storico. In molti, però, ritengono che i limiti procureranno difficoltà, anche gravi, allo svolgimento dell’attività commerciale o professionale. Per questo, oggi, chiederanno ai consiglieri di minoranza di proporre emendamenti sostanziali al Regolamento, che possano agevolare le attività e non intralciarle o scoraggiarle.

L’entrata in vigore del nuovo Regolamento, si diceva, sarà accompagnata dall’estensione degli orari della ztl a tutta la giornata, con libero accesso solo nelle fasce orarie dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19, per poi giungere in tempi brevi all’estensione h 24 al divieto alle auto.

Inoltre, riguardo le attività commerciali, il nuovo Regolamento prevede che si potrà accedere in auto per operazioni legate al carico-scarico merci, materiali e cose, per gli orari e i percorsi indicati nei giorni feriali dalle 7 alle 11 e dalle 15 alle 17, e nei festivi nella sola fascia dalle 7 alle 11. Questi orari potranno essere rimodulati a richiesta, mantenendo sempre il “monte” delle 6 ore di accesso giornaliero, per gli operatori che effettuano consegne di merce deperibile in giornata.

Ma non sono gli unici limiti. In più, a blindare il centro storico interverrà l’istituzione di nuovi 12 varchi (con telecamere) a vico Mondo Nuovo, vico dei Fieschi, via Matteotti, via Trinchese, via dei Mocenigo, via Biccari, via Maremonti, Porta San Biagio, via Bernardini, via De Argenteris, Porta Rudiae, piazzetta Arco di Trionfo.

Questi si aggiungeranno agli 8 varchi con telecamere già esistenti in via Casale Fornello, via Marco Aurelio, via Fazzi, vico dei Verardi, via Cairoli, via Cino, via Piero Palumbo, piazzetta Arco di Trionfo.