Taviano, anziano muore in casa per malore: la moglie, bloccata a letto, resta sola per ore

LECCE - Lui è morto in casa in seguito ad un malore, lei, bloccata a letto è rimasta da sola per diverse ore senza poter soccorrere il marito o chiedere aiuto ed è stata soccorsa solo quando un passante ha sentito dalla finestra le sue richieste d’aiuto. E’ accaduto a Taviano ad una coppia di anziani coniugi che risiede in una località costiera, Mancaversa, poco frequentata d’inverno.

Il passante ha chiamato carabinieri e vigili del fuoco che hanno sfondato la porta del'appartamento scoprendo per terra in bagno il corpo dell’ultraottantenne e la donna bloccata a letto. L'anziana è stata soccorsa dal 118 e portata in ospedale per accertamenti. I due hanno un figlio che vive fuori regione.