Veliero si incaglia sulla costa di Leuca: salvati 33 migranti

Sbarco nella notte in Salento, sulle coste di Santa Maria di Leuca (Le) dopo che un veliero, in balia del mare da una settimana, si è incagliato vicino al lungomare Colombo. La Croce Rossa italiana ha soccorso ben 33 migranti, 21 di nazionalità iraniana, 10 iracheni e due ucraini, tutti senza scarpe, in grave ipotermia e molto provati dalla traversata. Uno di loro è stato ricoverato per accertamenti, gli altri sono tutti sani e salvi, lievemente feriti

foto Facebook Croce Rossa Italiana - Comitato di Lecce