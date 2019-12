Sud Sound System, dopo l'incidente Nandu Popu tranquillizza i fan: «Neanche un graffio grazie alle cinture»

Tanta paura tra i fan dei Sud Sound System per la notizia del coinvolgimento di Nandu Popu (al secolo Fernando Blasi) in un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di lunedì a Surbo (Le), in cui la sua auto si è scontrata con una Citroen condotta da un 29enne. Fortunatamente i due sono rimasti soltanto contusi, e Nandu sul suo profilo Facebook ha voluto tranquillizzare così tutti quelli che si sono preoccupati per lui e l'hanno inondato di messaggi di pronta guarigione:

«Grazie a tutt* per l'affetto.

Non riuscirò a rispondervi perché siete in tanti e con questo post approfitto per dirvi che sto benissimo e che grazie alle cinture di sicurezza non ho neppure un graffio.

Vi voglio bene!»