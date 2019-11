Presicce, crollano luminarie prima della messa: paura all’ingresso della chiesa

LECCE - La pioggia battente e il forte vento che hanno colpito il Salento hanno fatto crollare a Presicce alcuni pezzi delle luminarie allestite nei giorni scorsi davanti alla chiesa di Sant'Andrea, in occasione dei festeggiamenti per una ricorrenza prevista il 30 novembre. Le forti raffiche di vento hanno minato la stabilità delle installazioni luminose e una di queste si è abbattuta sui gradini d’ingresso della chiesa, in un momento in cui non passava nessuno. Sul posto sono intervenuti i volontari della Protezione civile e del comitato della festa.