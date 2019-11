Xylella, ministro Bellanova annuncia protocollo d'intesa per reimpianti

«Abbiamo definito un protocollo d’intesa per semplificare e sbloccare i reimpianti degli ulivi. Rimuoviamo il vincolo paesaggistico e consentiamo ai proprietari dei terreni di impiantare di nuovo gli ulivi». Lo ha detto il ministro delle Politiche agricole, Teresa Bellanova, a Leverano (Lecce), incontrando alcune imprese prima di intervenire al convegno «Nuova agricoltura, identità territoriale, tutela del paesaggio e dell’ambiente», nell’ambito della 22/a edizione di «Novello in Festa».

«Ci siamo riusciti - ha detto Bellanova - grazie al dialogo e all’attenzione del ministero dei Beni culturali e del ministro Franceschini, che voglio qui ringraziare. Sembrava un risultato lontano, sembrava ci volesse una norma, è bastato il buon senso e la voglia di governare affrontando e risolvendo i problemi. Ora, credo sia fondamentale che la Giunta della Regione Puglia dia a sua volta il via libera definitivo lunedì».

La xylella, ha proseguito la Ministra Teresa Bellanova, «è una calamità che mina la nostra identità e proprio per questo è nostro dovere essere più forti, più uniti, più determinati. In questi primi due mesi da Ministra ho voluto affrontare subito questo dossier, mettendo al bando le polemiche, per guardare al futuro. Pensando proprio alle parole chiave di questo convegno: tutela del paesaggio, identità del territorio. Stiamo scrivendo il piano di rigenerazione dell’agricoltura del Salento, che condivideremo con tutti». "Abbiamo risorse importanti, più di 300 milioni di euro, anche se sappiamo - ha concluso - che molto dovrà essere fatto e a lungo. Nelle prossime settimane presenteremo il piano e il bando per il contratto di distretto della Xylella, che potrà essere utile a una nuova progettazione territoriale, partendo proprio dall’olivicoltura e costruendo basi solide per il futuro agricolo della nostra terra».