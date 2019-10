Lecce, bomba nella notte davanti ad agenzia di security: danni ai locali

Esplosione di una bomba carta questa notte intorno alle 00.30 a Lecce, in via Bari 32, davanti alla sede dell'agenzia Salento Security. L'ordigno era stato collocato nei pressi dell'ingresso. Sul posto la polizia scientifica e i Vigili del Fuoco per i rilievi. Non sono state registrate conseguenze per le persone, danni ai locali dell'agenzia: gli agenti indagano.