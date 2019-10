Lecce, tutti in bus al Via del Mare: navette per 600 tifosi all'ora

Allo stadio in bus, senza stress da code e ingorghi, in occasione degli incontri casalinghi dei giallorossi. Il nuovo servizio di trasporto, pensato per ridurre l’impatto del traffico ed offrire ai tifosi un modo uovo per raggiungere il “Via del Mare” , è stato presentato ieri mattina nell’Open space di Palazzo Carafa alla presenza de sindaco Carlo Salvemini e dell’asessore alla Mobilità Marco De Matteis.

L’iniziativai partirà domani, in concomitanza con il match Lecce-Juventus, per il quale si attende un afflusso record.

Il servizio sarà disponibile a tariffe ordinarie da e per lo stadio: il ticket di un euro se acquistato nelle rivendite oppure 1,50 euro se pagato a bordo (sono validi, ovviamente, anche gli abbonamenti).

Il progetto, è stato spiegato dall’assessore De Matteis, è finalizzato a disincentivare l’utilizzo dell’auto privata e a decongestionare la circolazione che si concentra soprattutto nell’ora che precede la partita e al momento del deflusso al termine dell’incontro.

Le navette di servizio, dunque, saranno attive 3 ore prima dell’inizio di ogni partita: quattro autobus in andata e sette al ritorno partiranno con cadenza di 10 minuti trasportando 600 passeggeri all’ora.

Il percorso interesserà: viale della Libertà, via del Mare, via I. Adriano, via Garibaldi, viale De Pietro, viale dell’Università, viale Gallipoli, viale Otranto, via Cavallotti, via I. Adriano, via del Mare, viale della Libertà. Sette le fermate: Imperatore Adriano-Gobetti, De Pietro, Porta Napoli, Porta Rudiae, Gallipoli Museo, Piazza d’Italia, Battisti.

L’attivazione del servizio di trasporto in bus coincide anche con una riorganizzazione più efficiente della zona-parcheggio di piazzale Rozzi (nell’area antistante la tribuna est) che è stata ridisegnata allo scopo di mettere in ordine la disposizione degli stalli, aumetandone il numero per i cittadini disabili e gli over ottanta. L’obiettivo, quello di consentire un afflusso e deflusso corretti. Complessivamente, sono stati realizzati 650 stalli di cui 100 destinati alle persone con disabilità (il doppio rispetto al passato) e 100 numerati riservati ad altrettanti abbonati più anziani. Quest’ultima iniziativa, che premia i tifosi più longevi, è stata promossa di concerto tra l’ammnistrazione comuale e l’Unione sportiva Lecce, che ha fornito al Comune gli elenchi degli abbonati over 80.