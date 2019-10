Maglie, piante di marijuana in un terreno e droga in casa: denunciato 32enne

I carabinieri di Maglie (Le) hanno denunciato un 32enne residente a Cutrofiano (Le), che è stato trovato in un terreno di sua proprietà a Maglie con 15 piante di marijuana con altezze variabili dai 50 ai 120 centimetri, coltivate a terra. In casa il giovane aveva anche 600 grammi di cannabis in fase di essiccazione e 157 grammi di marijuana. Tutto è stato sequestrato.