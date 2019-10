Maria Antonietta e Giorgio Poi a Lecce per SEIYoung, rassegna under 35

LECCE - Maria Antonietta (17 ottobre) e Giorgio Poi (1 novembre) sono i primi due ospiti di SEIYoung, nuova rassegna dedicata a giovani band e artisti under 35, promossa nel Salento da CoolClub, in collaborazione con il festival Sud Est Indipendente, con il sostegno di Mibac e di Siae, nell'ambito del programma "Per chi crea".

Si parte giovedì 17 ottobre (ore 21:30 - ingresso 5 euro - prevendite circuito Vivaticket) alle Officine Cantelmo di Lecce con la cantautrice marchigiana Maria Antonietta che proporrà un reading/concerto ispirato dal suo libro d'esordio “Sette ragazze imperdonabili” (Rizzoli). Affiancata da Daniele Rossi (chitarra baritona, violoncello, tastiere e banjo) proporrà letture musicate e canzoni tratte dal suo repertorio suonate in una veste del tutto inedita. “Sette ragazze imperdonabili” è un omaggio alle sue sorelle maggiori Cristina Campo, Etty Hillesum, Antonia Pozzi, Emily Dickinson, Sylvia Plath, Marina Cvetaeva, Giovanna d’Arco. Femmine radicali, impazienti, oneste e spesso antipatiche, che l’hanno ispirata negli anni e alle quali ha voluto dedicare una serie di racconti e poesie.

Venerdì 1 novembre (ore 21 – ingresso 10 euro - prevendite circuito Vivaticket), sempre alle Officine Cantelmo, torna nel Salento il cantautore Giorgio Poi con una tappa del suo fortunato "Smog tour", che dopo oltre quaranta date nei club e nei festival di tutta Italia in primavera ed estate, prosegue anche in autunno. In scaletta, tra gli altri, i brani di Smog (Bomba Dischi) quello che lo stesso cantautore definisce il suo “primo secondo album“. Quelle di "Smog" sono canzoni classiche, all'italiana, con l'ordinaria struttura strofa-ritornello, come si può ascoltare nei due singoli che hanno anticipato il disco, "Stella" e "Vinavil", ai quali basta un solo ascolto per catturare l’attenzione. Il suo stile vede il cantautore mescolare in un unico grande calderone tanto Dalla, Ciampi, Paolo Conte, Battisti e Battiato quanto i Tame Impala, Mac De Marco e Connan Mockasin, elaborando un tocco personale e molto riconoscibile.

SEI Young è una rassegna dedicata ad artisti e gruppi italiani Under 35, promossa da Coolclub e realizzata con il sostegno di Mibac e di Siae nell'ambito del programma "Per chi crea", che nasce dall’esperienza del Sud Est Indipendente. Il festival, promosso sempre da Coolclub con la direzione artistica di Cesare Liaci, è sostenuto dalla Regione Puglia (Avviso pubblico per lo Spettacolo e le Attività culturali FSC 2014-2020 – Patto per la Puglia), da altri partner pubblici e privati e (nella sua sessione estiva) dal Fus – Fondo Unico per lo spettacolo del Mibac. Una staffetta tra il festival e la rassegna, un passaggio di testimone tra i grandi interpreti della scena musicale italiana e internazionale e le nuove generazioni. Nelle prossime settimane tutti i dettagli della rassegna che proseguirà sino maggio.