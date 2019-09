Fiumi di droga in Salento, recuperati 12mila euro in contanti: 3 arresti

Questa mattina a Lecce i carabinieri hanno arrestato in flagrante un 50enne, Saverio Renna, di Torchiarolo (Br) ma residente a Cavallino (Le), e un 27enne, Orazio Ruggiero, di Lecce. Entrambi sono accusati di detenzione di sostanze stupefacenti e armi clandestine, e sono stati sorpresi all'interno di un garage nel seminterrato di un condominio leccese mentre stavano tagliando e confezionando la droga. La perquisizione è stata possibile anche grazie alle unità cinofile di Modugno (Ba). I militari hanno così trovato 433grammi di cocaina in parte già suddivisa in dosi, 4195 euro in contanti, una pistola Zastava calibro 6,35 con 80 cartucce. Tutto è stato sequestrato.

Sempre in mattinata anche un altro ragazzo, Giacomo Pulli, 35 anni, di Monteroni di Lecce, è stato arrestato in flagrante perchè trovato in possesso di 851 grammi di cocaina, materiale per il confezionamento, e ben 8065 euro in contanti.