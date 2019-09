Racale, investita da camion all'incrocio: muore donna 73enne

Una donna di 73 anni, Cristina Filoni, è morta dopo essere stata investita da un autocarro in provincia di Lecce, a Racale. La donna, che camminava con l’ausilio di una stampella, è stata investita in via Milano, all’incrocio con via Piemonte. La vittima era originaria di Galatone (Lecce).

Secondo i primi rilievi della polizia locale e dei carabinieri, la donna, investita dal mezzo pesante di proprietà di una ditta di autodemolizioni, è caduta e ha sbattuto violentemente la testa sull'asfalto.

Il conducente dell’autocarro si è fermato per sincerarsi delle condizioni della donna che è stata soccorsa dai sanitari del 118 ed è morta poco dopo.