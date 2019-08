Lecce, carabinieri intervengono per due valigie sospette in centro: falso allarme

I carabinieri di Lecce sono intervenuti ieri in due distinte occasioni per segnalazioni di valigie sospette. Inizialmente intorno alle 17 è stata segnalata in piazzetta Verdi una valigia blu, recuperata poi poco dopo dallo sbadato proprietario, che l'aveva semplicemente dimenticata sul marciapiede.

All'1,50 della notte, invece, al 112 è arrivata un'altra chiamata perché una valigia era stata abbandonata nei pressi di un negozio in via San Francesco, non lontano dalla scuola elementare Cesare Battisti, nel pieno della festa patronale di Sant'Oronzo. Gli artificieri hanno messo in sicurezza l'area, e hanno poi utilizzato il cannoncino Neutrex Mk II, che sparando un getto d'acqua ad altissima pressione distrugge il potenziale ordigno, che in questo caso si è rivelato una semplice valigia vuota.