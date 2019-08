Torre Inserraglio, si scontra con un'auto all'alba, motociclista 31enne perde la vita

Un 31enne, Mattia Maggio, di Martano (Le) ha perso la vita all'alba di oggi in Salento, nella zona di Torre Inserraglio, sul litorale ionico. Il ragazzo viaggiava su una moto Ducati insieme alla fidanzata, e si è scontrato contro una Mini, alla cui guida c'era un 22enne. I due in sella alla moto sono stati sbalzati via dal mezzo con violenza, finendo sull'asfalto, ma per il conducente non c'è stato nulla da fare. Feriti gli altri due coinvolti, che si trovano all'ospedale Vito Fazzi di Lecce. Il 22enne sarebbe risultato negativo ai test alcolemico e tossicologico.