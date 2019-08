Lecce, nulla di fatto sui 300 mln per la lotta alla Xylella

LECCE - «La firma mia e del ministro Di Maio certamente non mancherà. Se resterà questo governo, per gli affari correnti, speriamo che Centinaio batta un colpo, al di là del giro in elicottero». L’incontro con le istituzioni e gli olivicoltori, ieri in Prefettura, del ministro per il Sud, Barbara Lezzi, non poteva non essere condizionato dalla crisi di governo e dalla contrapposizione forte con i rappresentanti della Lega. Parlando del decreto da 300 milioni (per i prossimi due anni) per l’attuazione della rigenerazione olivicola dopo il disastro Xylella, il ministro non ha potuto fare a meno di chiamare in causa il ministro delle Politiche agricole. Il quale ha replicato a stretto giro. «Nessun decreto in questo ministero risulta non firmato dal sottoscritto - fa sapere Centinaio -. I 300 milioni allocati nella legge sulle emergenze agricole sono già previsti per gli esercizi finanziari 2020 e 2021. Tutti gli atti propedeutici saranno pronti in tempo utile perché le risorse siano effettivamente utilizzabili dal primo gennaio 2020».

Ma altre polemiche hanno accompagnato l’incontro in Prefettura, come quella di aver tenuto una riunione a porte chiuse. Il primo ad esprimere sorpresa e rammarico per il fatto che la sua richiesta di partecipazione è stata rispedita al mittente è stato Marcello Seclì, di Italia Nostra. Ma ieri sono stati messi alla porta anche i rappresentanti del Forum Ambiente e salute e la parlamentare Veronica Giannone. «Un fatto gravissimo» denuncia la deputata del Gruppo misto che parla di lesione della democrazia. «Che fine ha fatto la tanto sbandierata trasparenza?», chiede Ignazio Zullo, capogruppo regionale di Direzione Italia. D’altra parte, anche i giornalisti sono stati lasciati fuori dal Salone degli specchi, consentendo l’accesso solo per un paio di minuti all’inizio dell’incontro per fare foto e riprese, ed alla fine per raccogliere poche battute.

Tornando all’impegno per gli aiuti agli imprenditori agricoli danneggiati da Xylella, il ministro ha assicurato comunque l’impegno suo e dei colleghi 5 Stelle. «Se invece dovesse arrivare un altro governo troverà il decreto quasi pronto, dal momento che le risorse ci sono. Mi auguro solo che non ci siano ostacoli a procedere, così che dal 1° gennaio 2020 gli agricoltori possano spendere immediatamente i soldi». Barbara Lezzi ha assicurato pure che provvederà ai sostegni ai frantoi, nonostante sussistano molti limiti.

Da parte sua, il governatore Michele Emiliano ha spiegato che è necessario redigere un grande piano di riforma agraria per tutto il Salento. «Il prossimo Programma di sviluppo rurale non può essere scritto come avevano fatto con l’attuale - ha sostenuto - ignorando la Xylella pur sapendo che già esisteva. Oggi abbiamo i mezzi per ricostruire sia il patrimonio produttivo sia paesaggistico. Fermo restando che dobbiamo limare alcuni aspetti tecnici del Decreto per farlo funzionare. Starà anche al gruppo di lavoro che abbiamo costituito in provincia di Lecce sotto la guida del sub commissario Arif, Francesco Ferraro, e del direttore del Dipartimento, Gianluca Nardone, fare in modo che tutte le procedure siano svolte con la massima velocità consentita dalle leggi».

All’incontro erano presenti anche il sottosegretario all’Agricoltura, Alessandra Pesce, il vice prefetto Guido Aprea e il presidente della Provincia, Stefano Minerva.