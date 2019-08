Lequile, si aggira con finta divisa dell'Fbi e accessori della polizia: arrestato

I carabinieri di San Pietro in Lama (Le) hanno arrestato per possesso e fabbricazione di documenti falsi e per porto abusivo d'arma un padovano di 55 anni senza fissa dimora. L'uomo è stato notato mentre girava nel centro abitato e dopo una perquisizione i militari l'hanno trovato in possesso di una pistola a salve calibro 8 prima di tappo rosso, 14 cartucce a salve, 3 pugnali, un coltello multiuso, un paio di manette, un passamontagna, vari indumenti con i loghi della polizia (con i gradi di vice questore aggiunto), distintivi e documenti falsi con il logo Fbi, alcune fotografie con l'uniforme e una medaglia al merito insieme ad altri accessori della Polizia di Stato. L'uomo si trova nel carcere di Lecce.