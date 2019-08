Sanità, tac fuori uso a Galatina e Gallipoli: disagi

Caos nella sanità salentina: sono di nuovo fuori uso le Tac degli ospedali di Gallipoli e di Galatina. Dopo i guasti di un mese addietro, i macchinari che effettuano la tomografia assiale computerizzata sono andati nuovamente in avaria, da qualche giorno. In affanno il servizio del 118, costretto a far ricorso ad altri ospedali quando s’interviene soprattutto per i pazienti traumatizzati.

Purtroppo, l’estate è il periodo delle emergenze per quanto riguarda il settore della sanità, in generale, e del pronto soccorso, in particolare. Se si aggiungono guasti e disservizi, i problemi diventano un disastro.

«Gallipoli è l’ospedale di riferimento più importante - spiega il direttore del 118, Maurizio Scardia - Non solo siamo costretti ad allungare la strada per raggiungere il centro più vicino, con rischio per i pazienti per i tempi più lunghi, ma si allungano anche la sosta delle ambulanze negli altri ospedali».

Proprio per quanto riguarda Gallipoli, ci sono possibilità che il disservizio venga sanato in tempi brevi. Lo assicura il direttore generale della Asl. «È stato subito individuato il danno - fa sapere Rodolfo Rollo - e inviato la scheda madre del macchinario alla ditta responsabile. Il pezzo potrebbe esserci consegnato già giovedì (domani, ndr)».

Più difficile la situazione all’ospedale di Galatina. «L’apparecchiatura presenta una rottura più importante - spiega il direttore della Azienda sanitaria - e potrebbe non essere possibile riparla. Per questo abbiamo ordinato una nuova che confidiamo possa arrivare entro un mese, un mese e mezzo».

Nel frattempo, è in corso un progetto di risistemazione della sala di Radiologia. «Sarà trasferita dall’attuale piano terra al primo piano, dove sarà allestita una nuova area - dice Rodolfo Rollo - Quando la Tac arriverà sarà sistemata lì».

Intanto, i pazienti che sono ricoverati negli ospedali di Gallipoli e di Galatina e che hanno bisogno di effettuare un’indagine radiodiagnostica, vengono trasportati negli ospedali più vicini, per il tempo necessario ad effettuare l’esame di Tac.

Invece, per quanto riguarda i pazienti esterni che avevano la prenotazione per un esame in questi giorni, vengono richiamati in tempi brevissimi.

Poco più di un mese fa, si diceva, erano andate fuori uso le Tac non solo di Gallipoli e di Galatina ma anche di Scorrano.

Anche in quella circostanza, il Servizio di Ingegneria clinica della Asl aveva monitorato la situazione in tutti gli ospedali interessati da avarie o fermate tecniche per manutenzione, mettendosi subito in contatto con la ditta produttrice dei macchinari, che si occupa anche della manutenzione. Anche in quel caso, le urgenze sono state affrontate dall’ospedale di Casarano, che dispone di una Tac di ultima generazione, e dal «Vito Fazzi», che ha in dotazione tre macchinari.

Gli utenti esterni con prenotazione, invece, sono stati richiamati nel più breve tempo possibile.

Ora, le difficoltà si sono ripresentate.