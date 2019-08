S. Cesarea Terme, dopo maxi rissa stop di 15 giorni per la discoteca "Guendalina"

LECCE - Dopo la maxi rissa avvenuta all’alba del 28 luglio scorso, è scattata la sospensione per quindici giorni dell’autorizzazione rilasciata dal Comune di Santa Cesarea Terme alla nota discoteca salentina «Guendalina». Questa mattina i carabinieri della compagnia di Maglie hanno dato esecuzione al provvedimento emesso dal questore di Lecce.

Slide show 3 photos

Le verifiche effettuate hanno evidenziato come i disordini siano avvenuti dopo le cinque del mattino, precisamente un’ora dopo l’orario di chiusura previsto dalla licenza, e come il locale fosse frequentato da avventori trovati in possesso di marjuana, MDMA, chetamina e cocaina. Poco prima dei tafferugli, i carabinieri hanno arrestato un tunisino per spaccio e hanno identificato 11 persone.