Ghemon arriva a Pescoluse, unica tappa salentina del rapper

La Città di Salve (Le), nell'ambito di SalvEstate 2019 e in collaborazione con Molly Arts Live, presenta Ghemon e le Forze del

Bene in concerto a Pescoluse (ingresso libero). Rappresentante d’eccellenza di quello che è stato definito «conscious rap» Ghemon, nome d’arte di Giovanni Luca Picariello, è di gran lunga fra gli autori musicali più interessanti degli ultimi anni.

L’artista avellinese vanta un’importante discografia che si distingue per l’originalità dei testi, lo stile non autocelebrativo e le sonorità molto vicine al soul e all’R’n’B. Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2019 con la canzone “Rose Viola” e al concerto del Primo Maggio di Roma, l’artista sta portando in tour uno spettacolo inedito che va oltre la solita routine.

Il concerto, unica tappa salentina dell’artista, si terrà presso parco dei Gigli a Pescoluse e sarà aperto dal rapper Ade e dal Dj

set di Mondoradio con Salvo Barresi e Frakatame. L’evento fa parte di SalvEstate 2019, programma estivo degli eventi estivi della Città di Salve.