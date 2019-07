Notte della Taranta, a sorpresa a Melpignano arriva anche Elisa

LECCE - «Ciao ragazzi, sto per farvi un super annuncio. Quest’anno a La Notte della Taranta ci sarò anch’io. Sono molto, molto contenta di esserci. Sta diventando un evento globale. Sarete in tantissimi. Per me è un grandissimo onore esserci e non vedo l’ora. Ci vediamo a La Notte della Taranta a Melpignano il 24 agosto con la pizzica». Così Elisa ha annunciato ai fans su instagram stories - rileva in una nota - la sua partecipazione alLA 22/a edizione del Concertone finale del 24 agosto a Melpignano (Lecce), che vedrà sul palco tra artisti chiamati a reinterpretare alcuni brani della tradizione popolare salentina, compresa Elisa, oltre al rapper Guè Pequeno. Maestro concertatore di questa edizione, Fabio Mastrangelo, direttore musicale della Russian Philarmonic di Mosca. L’evento sarà trasmesso in diretta su Rai2 a partire dalle 22.30.