Lido Conchiglie: auto sfonda guardarail e si ribalta fuori strada, muore una 33enne

Una 30enne di Gallipoli (Le) è morta questa mattina sulla SS101 all'altezza dello svincolo per Lido Conchiglie, poco lontano dal suo paese d'origine. Per cause ancora da accertare, l'auto della donna si è ribaltata fuori strada, superando il guardrail e schiantandosi in mezzo alle campagne per diventare una massa informe di lamiere. La donna è stata sbalzata fuori dalla vettura. Intervenuti Carabinieri, Vigili del Fuoco e 118, ma per la giovane non c'è stato più nulla da fare.