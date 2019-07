Lecce, elezioni nuovo rettore: sarà ballottaggio tra Pollice e Campiti

All’Università del Salento si è svolto oggi, 12 luglio 2019, il terzo turno di voto per le elezioni del Rettore per il sessennio 2019/2025. Ha votato il 73,44% degli aventi diritto, e in particolare: 134 (su 210) studenti (63,81%), 396 (su 546) componenti del personale tecnico-amministrativo e dei collaboratori ed esperti linguistici (72,53%) e 471 (su 607) docenti e ricercatori (77,59%), per un totale di voti espressi di 1.001.

All’esito dello scrutinio, i voti espressi (tenendo conto del voto pesato, sulla base di quanto stabilito dallo Statuto) sono stati i seguenti:professor Luigi De Bellis: 5,112; professor Giuseppe Grassi: 7,336; professor Michele Campiti: 300,329; professor Fabio Pollice: 354,579; Le schede bianche sono state 16, le schede nulle 4.

Neppure nel terzo turno è stata raggiunta la maggioranza richiesta, si procederà quindi al ballottaggio tra i due candidati che, in quest’ultima votazione, hanno ottenuto il maggior numero di voti, e cioè i professori Michele Campiti e Fabio Pollice. Il ballottaggio è fissato per lunedì 15 luglio: le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 10 alle ore 17 presso il Centro congressi del complesso Ecotekne.