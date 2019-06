Lecce, annullato il concerto di Achille Lauro del 14 agosto

L'ufficio stampa di Achille Lauro ha comunicato che il concerto del cantante, previsto per il 14 agosto a Lecce, è stato annullato per motivi tecnico logistici. L'evento si sarebbe dovuto svolgere al Pala Live di Lecce, in occasione del SottoSopra Fest. Nella nota si specifica che sarà possibile richiedere il rimborso dei biglietti acquistati entro il 9 settembre 2019.