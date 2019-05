Ugento, abusò e rapinò una donna dopo averla soccorsa: 5 anni

Il Gup di Lecce Simona Panzera ha condannato un giovane di 24 anni, Davide Zenzale, di Ugento, a cinque anni di reclusione per le accuse di violenza sessuale e rapina. Era stato arrestato lo scorso gennaio per aver molestato e rapinato una donna di 44 anni che aveva avuto un incidente sulla litoranea tra Lido Marini e Torre Mozza. La vittima, in cerca di aiuto, si era imbattuta nel giovane che le aveva offerto un passaggio in auto, ma poi l’aveva condotta in una stradina di campagna tentando di abusare di lei per poi rapinarla e fuggire.