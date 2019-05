Lecce, il marito la picchia lei chiede aiuto via social: arrivano i Cc

Un 34enne di San Pietro in Lama, S.L., è stato arrestato dai Carabinieri della stazione per il reato di maltrattamenti in famiglia. L'intervento dei militari si è reso necessario perchè nella giornata di sabato l'uomo ha assunto comportamenti violenti nei confronti della moglie convivente, poi sfociati in una vera e propria aggressione fisica. La donna ha informato tramite un social network una sua parente in altra località nel centro/nord Italia che ha provveduto a segnalare l'accaduto ai Carabinieri. I militari sono intervenuti tempestivamente rintracciando l'abitazione e arrestando il 35enne. L'uomo è stato rinchiuso nel carcere di Lecce.