Gallipoli, carabinieri portano uova di Pasqua ai bimbi ricoverati in ospedale

Sarà una Pasqua un po’ più dolce per i bambini del Reparto pediatrico dell’Ospedale Sacro Cuore di Gesù, a Gallipoli. In mattina i carabinieri, accolti dal dirigente sanitario, dott. Egidio Dell'Angelo Custode, hanno portato in dono ai piccoli ricoverati delle uova di Pasqua. Tutti, insieme al personale di medici e infermieri, si sono scambiati gli auguri e hanno cercato di portare un po' di sollievo e spensieratezza ai piccoli degenti.