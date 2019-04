Aradeo, colpisce con un coltello da cucina la cognata: arrestato

LECCE - Un uomo di 39 anni è stato arrestato ad Aradeo, in Salento, per aver accoltellato la cognata durante una lite in famiglia: i carabinieri della stazione locale e i colleghi della sezione radiomobile della compagnia di Gallipoli sono intervenuti per scongiurare il peggio.

Il 39enne nato in Germania e residente nel comune salentino, è finito in manette nel cuore della notte, con l’accusa di lesioni personali aggravate. Tutto è cominciato intorno alle 3 e mezzo, quando è stato richiesto l’intervento immediato dei militari dell’Arma, coordinati dal capitano Francesco Battaglia. Al loro arrivo, gli inquirenti hanno trovato l’uomo in forte stato di agitazione e in preda ai fumi alcolici.

Aveva appena aggredito la propria cognata con un coltello da cucina: nella violenta lite sono state coinvolte anche la moglie e la suocera. La ferita, soccorsa immediatamente e raggiunta dal personale del 118, è stata accompagnata d’urgenza presso l’ospedale “Santa Caterina Novella” di Galatina. Sottoposta agli accertamenti da parte del personale medico, le sono stati riscontrati diversi traumi all'altezza dell'arto superiore che, salvo complicazioni, guariranno nei prossimi giorni. Il 39enne è stato immediatamente arrestato e, al termine delle formalità di rito, portato nel carcere di Lecce.