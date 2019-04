Salentino Hermes Mangialardo vince premio MigrArti

Il salentino Hermes Mangialardo con «Palla prigioniera» - un cortometraggio di animazione prodotto dalla Plas Media, dove in tre minuti vengono raccontate le diverse sfaccettature dell’inclusione che non trova differenze nei colori - è il vincitore del Premio MigrArti, firmato Mibact, consegnato in occasione dell’edizione 2019 di «Cartoons on the Bay», il Festival dell’animazione organizzato dalla Rai.



Paolo Masini, ideatore e coordinatore di MigrArti, ha consegnato a Torino il premio realizzato dal lampedusano Tuccio Franco su progetto di un liceo artistico di Bolzano: «Questa è una nuova tappa di un percorso virtuoso che sta dando grandi soddisfazioni anche oltre confine. Con la Rai abbiamo implementato la nostra offerta anche attraverso il linguaggio dei cartoni animati, un motivo in più per proseguire questo percorso certamente utile in una società in continua evoluzione».

«Non mi aspettavo la vittoria finale - dice Mangialardo, cartoonist di Copertino - soprattutto al Festival dell’animazione più importante del mondo che parla all’animazione internazionale senza barriere. Insieme al premio MigrArti è anche arrivato l’invito per “Palla prigioniera” a mostrarsi negli Stati Uniti. Avremo la nostra prémière internazionale al “Children International Festival in Western North Carolina».



Mangialardo cartoonist, videomaker, visual performer, ha da sempre legato le sue animazioni alla musica. La sua filmografia è piena di collaborazioni con musicisti che vanno dal jazz all’elettronica, dai corti ai videoclip premiati nei maggiori festival nazionali e internazionali. Dal 2006, assieme a uno staff di designer, ha creato Plasmedia ( www.plasmedia.it ), una realtà specializzata nella comunicazione digitale (web, animazioni, video, carta stampata, applicazioni multimediali, video arte). Ha realizzato per Mtv Italia la serie in animazione «Urban Jungle», seguitissima sul web con centinaia di migliaia di visite per ogni puntata. Si tratta di una vera enciclopedia sulle mode giovanili narrate in chiave ironica, che attraverso pillole video indagano con piglio scientifico le caratteristiche delle «specie metropolitane» (punk, metallari, emo). Alcuni episodi della serie hanno aperto i concerti del «Safari Tour» di Jovanotti, altri sono divenuti oggetto di tesi universitarie o lezioni sociologiche, e sono stati trasmessi in varie trasmissioni tv, come il «Chiambretti Night» e «Rai Gulp».