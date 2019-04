Nardò, con il taglio stipendi i consiglieri M5s comprano un pulmino

LECCE - Il consigliere del M5S Cristian Casili ha partecipato alla cerimonia di consegna del pulmino da 9 posti acquistato dall’istituto Vanoni di Nardò. Si tratta - riferisce una nota - di uno dei 26 finanziati in tutta la Puglia grazie ai 257.000 euro del taglio stipendi dei consiglieri regionali del M5S. «Sono felice - dichiara Casili - che grazie al nostro contributo di 10.000 euro sia stato possibile acquistare un pulmino del valore di 17.000 euro, che consentirà ai ragazzi di spostarsi in sicurezza per svolgere attività legate al turismo sportivo e agli eventi ad esso collegati su tutto il nostro territorio».

Con il progetto FacciamoScuola in Puglia - conclude la nota - sono stati messi a disposizione oltre 257.000 per finanziare i progetti proposti dalle scuole pugliesi, che sono stati votati dagli iscritti alla piattaforma Rousseau con quasi 3.500 preferenze.