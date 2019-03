Lecce, beccato in casa con 3 kg di marijuana: arrestato 38enne

LECCE - Beccato in casa con oltre tre chili di droga: per questo un 38enne di Poggiardo è stato arrestato dai carabinieri. L'uomo durante una perquisizione dei militari è stato trovato in possesso di oltre 3 chili di marijuana suddivisa in quattro, voluminose buste.

Il controllo è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri. I carabinieri della stazione locale, dipendenti dalla compagnia di Maglie, da diverso tempo avevano acquisito informazioni su una possibile attività illecita. Così, hanno svolto un approfondimento, trovando la marijuana e contestando all’uomo la detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Il carico di droga è stato sottoposto a sequestro. Il 38enne si trova al momento ai domiciliari.