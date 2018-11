Lavori in corso, chiude il Teatro Paisiello

Lavori in corso, il teatro Paisiello chiude. Per un anno, è la voce che circola con preoccupazione tra gli addetti ai lavori. Per qualche settimana, rassicurano il vice sindaco con delega ai Lavori pubblici, Alessandro Delli Noci, e l’assessore alla Cultura Antonella Agnoli.

«Si sono resi necessari interventi di manutenzione straordinaria urgente - spiega Delli Noci - che speriamo di completare entro la fine dell’anno. Non saranno, comunque, tempi lunghi».



«C’è stato bisogno di fare un intervento ad alcuni macchinari che sono logorati - aggiunge l’assessore Agnoli - Abbiamo già affidato i lavori, la ditta dovrà ordinare i pezzi, potrebbe trascorrere qualche giorno perchè questi arrivino, ma tutto sarà gestito entro qualche settimana - ribadisce Agnoli - Mi preoccuperò di fare in modo che non salti alcuno spettacolo e che, comunque, ci siano delle alternative che consentiranno lo svolgimento degli spettacoli e delle altre manifestazioni».

Proprio tra le compagnie teatrali e di spettacolo, si diceva, c’è il timore che il teatro comunale resti chiuso per molto tempo. Si parla di qualcosa come un anno, si diceva.

«Probabilmente si potrà dire fino a fine anno - rassicura ancora l’assessore alla Cultura - Sono certa che i tempi saranno brevi. Anzi, devo dire che abbiamo già pronto il programma degli spettacoli per Paisiello ed Apollo e contiamo di fare quanto prima una conferenza stampa per presentarlo. Anche perchè è bellissimo - anticipa Antonella Agnoli - e c’è una sorpresa, anzi, c’è più di una».



Dunque, indipendentemente dal tempo durante il quale il teatro Paisiello resterà chiuso, non ci saranno ripercussioni sulle inziative che erano già state messe in cantiere. Il Comune sta già provvedendo a comunicare, a quanti avevano fatto richiesta, quale sarà il palcoscenico alternativo.

È da aggiungere che, insieme a quest’intervento, il Comune sta provvedendo ad altri lavori di messa in sicurezza del teatro. Nell’ambito di un più articolato programma di interventi per la messa in sicurezza di diversi immobili comunali, infatti, al Paisiello è stata prevista «la riparazione di alcune tubazioni dei servizi igienici, siti al primo piano, la cui rottura sta danneggiando la struttura».

Una sistemazione urgente, anche questa, quindi, che si aggiunge all’altro intervento di manutenzione straordinaria, che impone la chiusura del teatro comunale di via Palmieri.