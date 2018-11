Rapinano in casa un 92enne: arrestate due romene nel Leccese

Due romene sono state arrestate dai Carabinieri a Campi Salentina dopo aver rapinato un 92enne in casa. Si tratta di Vigilia Elena, 25 anni, e Plaiu Rodica Ionela, 24 entrambe domiciliate in provincia di Taranto. Le due nella giornata di ieri si sono introdotte all’interno dell’abitazione di proprietà di un novantaduenne di campi ed hanno costretto l'uomo a consegnare il denaro contante in suo possesso, strappandogli i soldi dalle mani, circa 50 euro. Le due subito dopo si sono allontanate dall’abitazione ma i militari, allertati dalla vittima, intervenuti tempestivamente sono riusciti a rintracciale le ragazze nei pressi dell’abitazione luogo della rapina e bloccarle. Le due sono state arrestate con l’accusa di rapina e su disposizione del Pubblico Ministero di turno associate presso la Casa Circondariale di Lecce.