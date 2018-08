«Polizza on line conveniente»ma l'assicurazione era un truffa

Gli agenti della Polizia Stradale di Lecce, nel corso delle indagini avviate a seguito della presentazione di una denuncia, hanno smascherato una truffa online messa in atto, attraverso il web, da abili impostori, uno dei quali identificato e denunciato a piede libero.

La vittima, alla ricerca di una compagnia assicurativa per l’R.C.A. sul web, è incappata in un sito il cui preventivo è risultato allettante. Nonostante il versamento della somma per il premio semestrale, la propria vettura è risultata sprovvista di copertura assicurativa.

I truffatori, camuffando abilmente il sito ed avvalendosi di loghi di compagnie assicurative, realmente esistenti e notoriamente affidabili, hanno carpito la buona fede degli utenti del sito, hanno incassato la prima rata del premio, diventando poi irreperibili.

Grazie alle indicazioni fornite dalla vittima del raggiro, gli investigatori della Polizia Stradale sono risaliti ad un 42enne della provincia di Napoli, già segnalato e denunciato da altri tre Uffici di Polizia nei mesi di luglio ed agosto, insieme ad un cittadino pakistano.