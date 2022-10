«Senza neppure dover pronunciare il tradizionale «sì», Jacqueline Kennedy è diventata oggi la signora Onassis». È il 21 ottobre 1968 e in tutto il mondo non si parla d’altro: il giorno prima si è celebrato sulla privatissima isola greca di Skorpios il matrimonio tra l’ex first lady degli Stati Uniti e il potente armatore greco. Su “La Gazzetta del Mezzogiorno” la notizia compare in prima pagina, insieme alla foto dei due sposi mentre escono dalla cappella subito dopo il rito nuziale. Si tratta, spiega la didascalia, di una delle poche «telefoto» diramate delle agenzie: il maltempo ha giocato un brutto tiro ai reporters che sono rimasti bloccati per alcune ore nell’isola di Leucade.

«La trentanovenne Jackie è giunta sull’isola – fino a questa mattina essa si trovava a bordo del panfilo Christina, dove ha passato la notte insieme ai figli John jr. e Caroline – a bordo di un motoscafo, ed ha poi raggiunto la cappella in automobile: è entrata in chiesa ed è stata raggiunto dallo sposo, che portava un completo blu scuro. Pioggia e vento sferzavano l’isola quando i due hanno raggiunto la cappella. La cerimonia è iniziata alle quindici e diciassette ed è durata circa tre quarti d’ora. Solamente trenta persone sono state invitate al matrimonio, ma ad esso hanno potuto assistere anche alcuni inviati della stampa internazionale, quindici persone in tutto, tra giornalisti, fotografi ed uomini della televisione, dopo che Onassis aveva deciso di ridurre le severe disposizioni date alla guardia costiera greca le cui motovedette hanno comunque continuato a pattugliare le acque attorno alla piccola isola. Il matrimonio è stato celebrato secondo il rito della Chiesa greco-ortodossa».

Jacqueline non ha potuto proferire verbo perché secondo la prassi durante l’intera cerimonia solo l’officiante può parlare. Tuttavia, si legge sulla “Gazzetta” non è riuscita a trattenere le lacrime.

Per sposarla, Aristotele Onassis, 62 anni, ha lasciato Maria Callas e ha acconsentito a sottoscrivere un accordo pre-matrimoniale da 170 clausole.

Sorprende la presenza dei due figli di Onassis alla cerimonia: si era diffusa la notizia che i due ragazzi, di 19 e 17 anni, non approvassero la nuova unione del padre. Un’ultimo colpo di scena è stato messo in atto da Onassis stesso, racconta il cronista: «Immediatamente dopo la cerimonia, la prima cosa che ha fatto è stata quella di ordinare l’interruzione della linea telefonica tra l’isola ed il continente, e di non ripristinarla per almeno un’ora. In questo modo i pochi giornalisti che hanno potuto assistere al matrimonio sono rimasti isolati temporaneamente dal resto del mondo».