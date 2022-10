Lucca, esplosione distrugge abitazione: un morto e 3 feriti, donna incinta estratta viva

Un'esplosione, causata da una fuga di gas, ha distrutto un'abitazione a Torre, nel comune di Lucca vicino alla strada provinciale della Valfreddana, e ne ha investita un'altra. Secondo la polizia ci sono un deceduto, una donna incinta estratta viva, due camionisti che transitavano al momento dell’esplosione ricoverati in ospedale.

I due feriti sono stati trasferiti negli ospedali di Pisa e Lucca. I Vigili del Fuoco hanno spiegato che l'esplosione, a seguito di una fuga di gas metano, ha interessato un edificio di due piani, suddiviso in due unità abitative, in località Torre in via Per Camaiore, nel comune di Lucca.