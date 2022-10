Al via le consultazioni del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Al Quirinale è giunto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, che ha già terminato il colloqui definendolo 'cordiale'. Dopo di lui, alle 11, è stato il turno di Lorenzo Fontana. Dalle 16:30 alle 19 tocca a Verdi-Sinistra, Azione-Iv, M5s e Pd. Domattina il centrodestra, che al Colle salirà unito in una delegazione Fdi-Lega-Fi-Moderati.

Dopo l’elezione dei presidenti di Camera e Senato e quella dei capigruppo dei diversi partiti che compongono il Parlamento, ieri, mercoledì 19 ottobre 2022, a Montecitorio e Palazzo Madama sono stati eletti i vicepresidenti, i quali andranno a completare i rispettivi uffici di presidenza, ultimo passaggio per arrivare al pieno funzionamento delle Camere e alle consultazioni necessarie per dare il via al nuovo governo Meloni.

Al Senato: Gasparri, Centinaio, Rossomando e Castellone eletti vicepresidenti – Sono stati eletti i quattro vicepresidenti del Senato: si tratta di Maurizio Gasparri (FI), Gianarco Centinaio (Lega), Anna Rossomando (Pd) e Mariolina Castellone (M5S).



Alla Camera: Rampelli, Mulè, Ascani e Costa eletti vicepresidenti – Sono stati eletti i quattro vicepresidenti della Camera: si tratta di Fabio Rampelli di Fratelli d’Italia (231 voti ), Giorgio Mulè di Forza Italia (217), Anna Ascani del Pd (138) e Sergio Costa del M5S (118).

L’ufficio stampa del Quirinale ha diramato il calendario delle consultazioni per la formazione del nuovo governo, che prenderanno il via oggi alle 10 e si concluderanno venerdì alle 10,30. Questo il calendario:

Giovedì 20 ottobre

Il Presidente Emerito della Repubblica, Senatore Giorgio Napolitano, verrà sentito telefonicamente dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

ore 10:00

Presidente del Senato della Repubblica, Sen. Ignazio LA RUSSA

ore 11:00

Presidente della Camera dei deputati, On. Lorenzo FONTANA

ore 12:00

Gruppo Parlamentare “Per le autonomie (SVP-Patt, Campobase e Sud Chiama Nord)” del Senato della Repubblica.

ore 12:30

Gruppo Misto del Senato della Repubblica.

ore 16:00

Gruppo Misto della Camera dei deputati.

ore 16:30

Rappresentanti della componente “Alleanza Verdi e Sinistra” del Gruppo Misto della Camera dei deputati.

ore 17:00

Gruppi Parlamentari “Azione-Italia Viva- R.E.” del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati.

ore 18:00

Gruppi Parlamentari “Movimento 5 Stelle” del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati.

ore 19:00

Gruppi Parlamentari “Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista” del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Venerdì 21 ottobre

ore 10:30

Gruppi Parlamentari “Fratelli d’Italia” del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati.

Gruppo Parlamentare “Lega Salvini Premier – Partito Sardo d’Azione” del Senato della Repubblica e Gruppo Parlamentare “Lega – Salvini Premier” della Camera dei Deputati.

Gruppo Parlamentare “Forza Italia Berlusconi Presidente” del Senato della Repubblica e Gruppo Parlamentare “Forza Italia Berlusconi Presidente – P.P.E.” della Camera dei deputati.

Gruppo Parlamentare “Civici d’Italia – Noi Moderati (UDC – Coraggio Italia – Noi con l’Italia – Italia al Centro) – MAIE” del Senato della Repubblica.

Componente “Noi Moderati (Noi con l’Italia, Coraggio Italia, UDC, Italia al Centro) – MAIE” del Gruppo Misto della Camera dei deputati.