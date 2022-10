Nuovo governo, al via settimana decisiva. Oggi incontro Meloni-Berlusconi

Comincia una luna settimana sul fronte politico. Dal 20 le consultazioni al Quirinale, che porteranno all’indicazione del premier. Mercoledì, invece, l’elezione degli uffici di presidenza di Camera e Senato: quindici parlamentari per ciascuna Camera, tutti hanno a disposizione un ufficio e collaboratori pagati dalla Camera di appartenenza, possono inoltre utilizzare un’auto blu per svolgere funzioni istituzionali fuori dal Palazzo. Posti ambiti che pesano nello scacchiere che Giorgia Meloni è impegnata a completare nei primi giorni della settimana con i suoi alleati di centrodestra per formare la squadra di governo.

Meloni che ieri, su facebook, ha scritto: «Si mettano l’anima in pace: siamo qui per risollevare la nostra Nazione. Sarà un percorso pieno di ostacoli, ma daremo il massimo. Senza mai arrenderci». Il riferimento è agli attacchi della sinistra degli ultimi giorni...

