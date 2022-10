Cresciuto a dismisura il disagio degli adolescenti: uno su due tenta il suicidio

Hikikomori cioè stare in disparte. Hanno scomodato la cultura giapponese per descrivere un fenomeno che, proprio come il maldetto virus scatenante del Covid (guarda caso anch’esso di origine orientale), rischia di creare un’altra vera e propria emergenza, soprattutto tra i più giovani.

In questi ultimi anni, infatti, le misure restrittive, i coprifuochi notturni, i lockdown forzati hanno creato un micidiale mix di ansia, psicosi e paura che ha provocato una grave forma di emarginazione sociale soprattutto da parte degli adolescenti, dei giovanissimi che si sono autoreclusi, isolandosi da tutto e da tutti. Un passo indietro rispetto alla società, agli altri, al mondo che è rimasto fuori dalla finestra della nostra cameretta. Soli, isolati, con l’unica compagnia virtuale di videogiochi e chat online.

E non è un caso che, proprio a seguito dell’impennata degli «hikikomori» italiani (secondo le stime recenti sono circa 100mila e sono in costante crescita), c’è stato anche un boom di tentati suicidi e di atteggiamenti autolesionistici da parte dei ragazzi: ogni giorno nel nostro Paese una ragazza o un ragazzo, adolescente, ma anche pre-adolescente, tenta il suicidio. L'incremento dei casi, negli ultimi due anni è del 75%. Sono numeri impressionanti, da ricaduta post Covid-19.

A lanciare l'allarme è il presidente della Federazione Italiana Medici Pediatri (Fimp), Antonio D'Avino, in occasione del Congresso nazionale della Fimp.

Un allarme che trova conferma anche dall’aumento delle richieste di aiuto psicologo registrato in Puglia.

«I vari lockdown - spiega il presidente dell'Ordine degli Psicologi di Puglia Vincenzo Gesualdo - hanno spezzato la linfa vitale per la crescita dei nostri ragazzi. È venuto a mancare il gruppo di appartenenza degli amici che, dopo la famiglia, è la seconda importante agenzia di socializzazione. Senza il confronto quotidiano con gli amici, senza lo scambio di relazioni fisiche, umorali, visive e spaziali, i ragazzi si sono sempre più isolati e, per più di due anni, non hanno avuto la possibilità di costruire una propria dimensione esistenziale».

«Oggi, pertanto, - aggiunge Gesualdo - ci troviamo dinanzi dei ragazzi che, non avendo avuto la possibilità di strutturare la propria identità, si sentono privi di significato e, dunque, tendono non soltanto verso il suicidio ma, anche, verso forme di autolesionismo: i casi, purtroppo, sono aumentati in forma esponenziale».

Non è un caso che in Puglia, siano state circa 22mila le richieste per accedere al «Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia» arrivate sulla piattaforma Inps. Un dato ufficiale che permette di fare un bilancio della situazione sull’intero territorio regionale e sui bisogni dei pugliesi. «La grande adesione al bonus psicologo in Puglia conferma un bisogno collettivo al quale dare una risposta urgente affinché non si lasci indietro nessuno», ha spiegato Gesualdo.

Il Covid ha sollevato la coperta che offriva protezione e portato negli individui, specie i più giovani, la consapevolezza di essere soggetti fragili, ma non deboli. «Il bonus è uno strumento, un percorso terapeutico che mira a sostenere quanti hanno sofferto duramente la pandemia, che ha acuito e fatto esplodere il disagio psicologico, portando a vivere una condizione di precarietà esistenziale, ma è necessario prevedere investimenti nel servizio pubblico dove, ancora oggi, c’è carenza di organico specializzato».