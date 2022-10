Prima seduta di Camera e Senato: al via l'elezione dei Presidenti. Verso l'accordo su La Russa (FdI)

La XIX legislatura è ai nastri di partenza. Aperte ufficialmente le sedute alla Camera e al Senato, rinnovate dopo il voto del 25 settembre. Il primo adempimento è la nomina dei presidenti dei due rami del Parlamento, per i quali sarebbe stato raggiunto l’accordo nel centrodestra: al Senato dovrebbe essere eletto La Russa (FdI), dopo il passo indietro del leghista Calderoli. Alla Camera, Meloni conferma il via libera a Molinari, del Carroccio. «Se c'è da fare un passo di lato lo facciamo. Per partire presto e bene», commenta Salvini. La Russa ringrazia Calderoli: «Segnale di compattezza». Incontro alla Camera fra Meloni e Berlusconi che dice: «Ci siamo visti serenamente, come sempre». Standing ovation a palazzo Madama per Liliana Segre che ha presieduto la prima seduta del Senato.