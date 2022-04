L'invito dell'esperta: «Mantenere la mascherina al chiuso»

«La sottovariante Omicron BA.2 è diventata la forma dominante al 90% e, voglio ribadirlo, è fortemente contagiosa. Per questo motivo è ancora necessaria molta cautela, mantenendo le precauzioni che conosciamo tutti: distanziamento e igiene. Ma soprattutto le mascherine, non all’aperto ma nei luoghi chiusi e affollati: finché la curva dei contagi non scende in modo considerevole ritengo sia sconsigliabile abbandonare definitivamente queste protezioni».

In previsione del prossimo 30 aprile quando dovrebbe finire l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione, è prudente la prof. Maria Chironna, ordinario di Igiene dell’Università di Bari e responsabile dei laboratori Covid regionali.

Per la docente barese mantenere la prescrizione delle mascherine, insomma, è «assolutamente consigliabile». «Prima di abbandonare le misure di prevenzione generali - spiega meglio - dobbiamo avere il tempo di capire l'evoluzione. Una pandemia non finisce in due anni. Perciò ben venga la quasi normalità, a patto di essere consapevoli che non possiamo dire di aver definitivamente sconfitto il Covid».

Ed ancora: «Ci sono molti asintomatici, ugualmente contagiosi, ed è per questo che il virus continua a circolare. Dobbiamo, pertanto, evitare che circoli ulteriormente e le mascherine, lo hanno dimostrato, costituiscono un’ottima barriera al Covid. E poi, indossandole, ci consentono ugualmente di svolgere qualunque attività: per quale motivo, quindi, rinunciare ad esse?».

La virologa dell’Università di Bari, in realtà, oltre che continuare a raccomandare l'uso del dispositivo di protezione delle vie respiratorie, ribadisce l’invito a comportamenti prudenti.

«L’aumento dei contagi, in parte conseguenza delle festività pasquali, è la testimonianza della grande diffusività di Omicron ma anche un monito per le prossime settimane. Nei locali affollati e scarsamente aerati la probabilità di contagio è molto elevata. Per questo consiglio di far areare frequentemente i locali in cui cui ci troviamo».

Su come il Covid si evolverà nei prossimi mesi, la prof. Chironna preferisce non sbilanciarsi: «Probabilmente, come accaduto in precedenza, la stagione estiva darà tregua e i casi si ridurranno drasticamente. Più incertezze ci sono sulla prossima stagione autunno-invernale e su eventuali altre varianti. Il Covid ci ha già sorpreso, più di una volta. Ma adesso lo conosciamo meglio e abbiamo strumenti per gestirlo in maniera diversa».