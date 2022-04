Roberto Giachetti choc: ho un tumore, l'affetto bipartisan

ROMA - Una ondata di affetto e solidarietà bipartisan si è riversata su Roberto Giachetti, che nel giorno del proprio compleanno ha annunciato su Facebook di avere un tumore, per il quale è stato già operato mercoledì scorso. Gli auguri sono arrivati non solo da Matteo Renzi, il leader del partito in cui milita Giachetti, Iv, ma da esponenti di tutte le forze politiche e dal presidente della Camera Roberto Fico.

«Va bene - scrive nel suo post Giachetti - per questo compleanno mi sono fatto come "regalo" l’incontro con il tumore». Dopo l’incipit choc, una sobria riflessione sul suo futuro: «La mia vita subisce un altro ribaltamento e questo di per sè non è un male. Poi bisogna capire come si prosegue. Per ora (con questa roba certezze non sono a disposizione!) le condizioni di proseguire sembrano esserci e questo già basta a trovare numerose ragioni per occupare e dedicare il tempo necessario al tanto che ancora ho da fare nella mia vita». Dopo aver ringraziato i medici e i suoi due figli che gli sono stati vicini «come al solito, con delicatezza e discrezione" Giachetti ha spiegato la decisione di rendere pubblica la sua malattia: «Chi mi conosce sa quanto sia sempre stato maniacalmente geloso del mio privato. Sono giorni, però, che ricevo messaggi preoccupati per i 2 giorni di assenza dalla rassegna stampa su RadioLeopolda. Ieri poi ho capito che qualche amico già lo aveva saputo. Insomma, come probabilmente è normale che sia, la cosa stava già circolando. Ho pensato, quindi, anche per cercare di evitare quel compassionevole chiacchiericcio che non amo per nulla, di comunicarlo io, direttamente, nella semplicità che la cosa rappresenta».

Su Twitter il «Forza Bobo» è stato digitato da Luigi Di Maio, Matteo Salvini, Giorgia Meloni, Enrico Letta, Carlo Calenda, Roberto Gualtieri, Virginia Raggi, oltre che da centinaia di simpatizzanti. Sotto al post di Giachetti invece quasi tremila messaggi di sostegno e simpatia, da colleghi di partito (da Ettore Rosato a Maria Elena Boschi a Elena Bonetti), altri deputati storici amici (come Fiano e Marcucci), ma anche da esponenti di partiti avversari il sottosegretario della Lega Rossano Sasso, i pentastellti Carlo Sibilia e Vincenzo Spadafora, Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, quello di Brescia Emilio Del Bono, i forzisti Ugo Cappellacci e Claudia Porchietto.

Conte, Roberto tifiamo tutti per te

«A Roberto Giachetti: tifiamo tutti per te!». Lo scrive su Twitter il presidente del M5s, Giuseppe Conte.

Calderoli, bravo Giachetti, ora batti il mostro

«Da persona che ha combattuto e combatte da 10 anni con un tumore non posso che apprezzare lo spirito combattivo e ottimista dell’amico Roberto Giachetti e la sua scelta, identica alla mia, di continuare a lavorare durante le terapie, dando un segnale importante a tutti i malati. Il mostro si può battere e la nostra vita deve andare avanti. Bravo Giachetti, sono con te come sono con Mihajlovic e con tutti quelli che combattono e vanno avanti». Lo afferma il sen. Roberto Calderoli, vice presidente del Senato.

«E in questa occasione mi permetto di ricordare - aggiunge Calderoli -, adesso che vediamo la luce in fondo al tunnel del Covid, che con la ricerca e la prevenzione dobbiamo sconfiggere la pandemia infinita tumorale, che colpisce tutti, bambini inclusi. Questa pandemia tocca tutti, nessuno escluso. Per cui ora, arginato il Covid, si dedichi altrettanta attenzione, altrettanto impegno, anche finanziario, nella ricerca, nella cura e nella prevenzione di ogni forma tumorale, incluse quelle più rare», conclude Calderoli.

Toti, auguri di pronta guarigione a Giachetti

«Auguro una pronta guarigione a Roberto Giachetti, sicuro che affronterà questo delicato momento con coraggio e determinazione». Così in un tweet il presidente della Liguria, Giovanni Toti.

Marcucci, Giachetti è una roccia, forza!

«Il mio amico è una roccia. Forza Roberto Giachetti». Così su Twitter il senatore Pd Andrea Marcucci.

Gualtieri, forza Bobo lotterai con la tua tenacia e vincerai

«Forza Bobo, lotterai con la tua consueta tenacia e vincerai. Un abbraccio grande!» Così il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha commentato il post Facebook di Roberto Giachetti con cui il deputato Iv ha fatto sapere di avere un tumore.

Raggi, forza Roberto, esempio di dignità e coraggio

«La mia vicinanza a Roberto Giachetti per la battaglia che dovrà affrontare. Un esempio di dignità e coraggio per tutti noi. Forza Roberto!». Così su twitter l’ex sindaca di Roma, ora consigliera comunale M5s, Virginia Raggi.

Letta a Giachetti, forza

«Forza Roberto Giachetti. Forza». Lo scrive su Twitter il segretario del Pd, Enrico Letta.

Meloni, Giachetti affronterà prova con coraggio, daje robè

«Un abbraccio fortissimo e i migliori auguri di pronta guarigione a Roberto Giachetti da parte mia e di tutta Fratelli d’Italia. Sono certa che saprà affrontare questa prova con la forza e il coraggio che lo contraddistinguono. Daje Robè». Lo dichiara il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni.

Porchietto, un grande abbraccio Giachetti, ti aspettiamo

«Un grande abbraccio a Roberto Giachetti, che non vedo l’ora di ritrovare tra i banchi a Montecitorio. Ti sono vicina in questa battaglia, sono certa saprai essere più forte, forza Roberto!» . Così su Twitter la vicepresidente dei deputati di Forza Italia, Claudia Porchietto.

Salvini a Giachetti, Forza Roberto

«Solidarietà sincera a Roberto Giachetti, che con coraggio e dignità ha annunciato di avere problemi di salute. Davanti a queste sfide, le opinioni diverse non contano: forza Roberto». Lo scrive su Twitter il leader della Lega Matteo Salvini.

Faraone, da Giachetti grande esempio

«Oggi Bobo Giachetti ci ha dato un grande esempio: il coraggio di guadare in faccia la malattia, non farsi intimorire, comunicarla con serenità. Le parole possono essere lievi carezze, Bobo ce le ha donate. Buon compleanno e buona strada, da percorrere insieme». Così, sui social, il presidente dei senatori di Italia Viva, Davide Faraone.

Calenda a Giachetti, sei tosto e vincerai

«Un abbraccio a @bobogiac. L’ho sentito, è uno tosto e vincerà anche questa battaglia». Lo twitta Carlo Calenda, leader di Azione, dopo l’annuncio social di Roberto Giachetti, Iv, di essere stato operato di tumore.

Lollobrigida, in bocca al lupo a Giachetti

«Un abbraccio e in bocca al lupo da me e da tutto il gruppo di Fratelli d’Italia alla Camera a Roberto Giachetti. Forza, vinci questa sfida!». Lo scrive su Twitter il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida, commentando l’annuncio del deputato di Iv di essere affetto da un tumore.

Fico a Giachetti, ti aspetto a Montecitorio

«Forza Roberto Giachetti, ti aspetto presto di nuovo a Montecitorio con la tua consueta passione ed energia!». Lo scrive su Twitter il presidente della Camera Roberto Fico commentando l’annuncio del deputato di Iv di essere affetto da un tumore.

Di Maio a Giachetti, affronterai momento con tenacia di sempre

«@bobogiac ti mando un grande abbraccio, sicuro che riuscirai ad affrontare questo momento con la tenacia di sempre. Forza!». E’ il tweet del ministro degli Esteri Luigi Di Maio rivolto a Roberto Giachetti che ha annuncato di essere affetto da un tumore.

Serracchiani, tutto Pd con Giachetti, "Forza Roberto"

«Tutti noi deputate e deputati Pd ci stringiamo a Roberto Giachetti e gli siamo vicini in questo momento difficile. Forza Roberto». Così Debora Serracchiani, capogruppo Pd alla Camera.

Renzi, abbraccio Giachetti, mi insegna radicalità battaglie

«Poche persone come Roberto Giachetti mi insegnano quotidianamente la radicalità delle battaglie e la bellezza dell’amicizia in politica. Oggi che Bobo ha annunciato un compleanno «particolare» lo abbraccio ancora più forte. E dopo questo piccolo momento di tenerezza, torniamo subito a prenderci in giro e discutere ironicamente su tutto. Da domani ritrovate Bobo più Bobo che mai su Radio Leopolda alle 7.30». Lo scrive su Fb Matteo Renzi, commentando l’annuncio fatto da Roberto Giachetti, in occasione del proprio compleanno, di essere affetto da un tumore.