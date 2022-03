La Puglia a caccia di nuovi mercati: Regione e Università volano a Dubai

BARI - «Il Covid non ha piegato il nostro tessuto imprenditoriale. Ma, a seguito della guerra in Ucraina, abbiamo bisogno di individuare nuovi mercati per le aziende pugliesi. La missione a Dubai ha anche questo obiettivo: rafforzare il legame con gli Emirati Arabi e offrire nuovi sbocchi per la produzione locale». Il governatore Michele Emiliano non farà parte della delegazione che dal 20 al 26 marzo volerà all’Expo in occasione della «Water week», la settimana dedicata alla gestione delle risorse idriche, alla blue economy, all’acqua come fonte di sostentamento, all’energia rinnovabile e agli ecosistemi acquatici. A rappresentare l’istituzione saranno gli assessori allo Sviluppo economico, Alessandro Delli Noci, e all’Ambiente, Anna Grazia Marasco. Della squadra faranno parte gli imprenditori in grado di raccontare la cultura, i sapori, le tradizioni, l’innovazione, l’artigianato della Puglia, le università e il Politecnico, le autorità portuali, l’Acquedotto pugliese (per esportare le buone pratiche utili a combattere la siccità), la Fondazione Notte della Taranta (già presente a Dubai per il Capodanno).

Un legame rafforzato inoltre dai voli diretti che collegano l’aeroporto di Bari con Dubai e con Abu Dhabi, la capitale degli Emirati.

Emiliano rimarca il valore dell’iniziativa: «Ci è stato chiesto di coltivare questa amicizia. Non ci tiriamo indietro. A ottobre, durante la “Space Week”, abbiamo gettato le basi per accordi e intese che adesso andremo a concretizzare. Torniamo a Dubai per costruire nuove relazioni nel settore dell’acqua, per accompagnare le piccole e medie imprese pugliesi a entrare in contatto con potenziali partner, visto che purtroppo alcuni mercati si stanno chiudendo. Continuiamo a rafforzare il brand Puglia. Siamo ovunque. Qualcuno ci ha accusato di essere tentacolari. Ma soprattutto in questa fase, con il crollo dei mercati dell’Est europeo e della Russia, le nostre imprese hanno la necessità di acquisire nuovi clienti. Questa è la missione economica più importante organizzata dalla Regione».

In calendario ci sono le firme di accordi strategici con le università degli Emirati: «Daremo il senso - aggiunge Emiliano - che stiamo combattendo non soltanto al fianco del popolo ucraino, ma anche per le nostre aziende in modo da assicurare un futuro agli imprenditori e agli operai». Alla presentazione ha partecipato, in collegamento online da Dubai, Paolo Glisenti, commissario dell’Expo: «La Regione Puglia ha avuto un ruolo da protagonista partecipando alla settimana sull’economia dello spazio e ora alla settimana dedicata all’acqua. Economia del mare ed economia dello spazio sono i due temi centrali dell’Agenda internazionale di ripresa, resilienza e sostenibilità e la Puglia dà il suo importante contributo. L’economia del mare abbraccia i temi della gestione, del controllo e della sicurezza degli ecosistemi costieri per la sostenibilità e la crescita. La vostra regione è avamposto dell’Europa mediterranea, e i sistemi economico-culturali del Mediterraneo allargato nutrono aspettative e interesse verso la Puglia, la cui cultura mediterranea è rappresentata dalla Taranta come pure dall’organizzazione dei Giochi del Mediterraneo del 2026 a Taranto. Sport, cultura, bellezze paesaggistiche, innovazione, ricerca, sostenibilità, sono tematiche su cui la Puglia ha un ruolo di primo piano a Dubai e nel Mediterraneo».