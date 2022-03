Puglia, il medico Asl che in un anno ha fatto 300 perizie private

In una delle Asl pugliesi c’è un dirigente medico che nel corso del 2020 ha effettuato (a pagamento) quasi 300 perizie per conto di uno dei Tribunali del suo circondario: praticamente una per ciascun giorno di lavoro. Ci sono altri medici, in una diversa azienda, che hanno ricevuto rimborsi per corsi di aggiornamento professionale cui forse non avevano diritto. Sono due dei casi scoperti dal Nirs, il nucleo degli ispettori sanitari della Regione, e segnalati all’autorità giudiziaria.

