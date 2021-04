Indaco: quando la musica è a sostegno delle battaglie

Si chiamano Indaco, sono un duo triestino composto da Luisa Pistrin e Simone Forte, e dall'inizio della loro attività mettono la musica al servizio della comunità LGBT. Due singoli pubblicati, quasi 50 concerti tra piazze, teatri, Pride e club, dopo l'esperienza a Sanremo 2019.

«La Comunità LGBT ha fatto passi da gigante negli ultimi anni, ma questo non basta. Sono ancora numerosi gli episodi di violenza fisica e psicologica contro la stessa comunità. L’Amore è uno. Non è un genere, non è identità sessuale. È Amore, e va trattato, rispettato, custodito in quanto tale - si legge nella nota che accompagna la loro presentazione - Le battaglie della Comunità LGBT non si fermano e il contributo di artisti come gli Indaco è essenziale e prezioso».

Il loro primo singolo Tonalità, uscito nel maggio 2019, è un inno per la comunità LGBT, divenuto sigla di Jotassassina, il grande evento, made in Trieste, a tema LGBT. Il brano ha vinto il premio Miglior Sigla nella classifica di Ciao Gender su Radio3Network ed è stato il brano del FVG Pride 2019.

Durante il Pride Month 2020 il duo rilascia il nuovo singolo Tinte Unite, una hit dalle sonorità pop, reggaeton e trap che racconta la voglia dei giovani di riprendersi la propria vita durante una situazione che ha sconvolto il mondo intero. Scritta durante il periodo di quarantena, il brano porta con sé l'attualità, una forte riflessione sul sociale e una bandiera di forza a favore della Comunità LGBTQ+.

Il videoclip vanta la partecipazione di 50 ragazzi da tutto il mondo, tra cui sette attivisti noti per il loro contributo su TikTok e Instagram. Il singolo è stato eseguito per la prima volta dal vivo al Padova Pride 2020. E a maggio 2021 appuntamento con il prossimo brano.