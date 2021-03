GeoNight: il 9 aprile quinta edizione della Notte della Geografia, eventi in tutto il mondo

La quinta edizione della Notte della Geografia, promossa da EUGEO (l’associazione che riunisce tutte le società geografiche europee) e supportata da IGU (Unione Geografica Internazionale), è una costellazione di eventi sincroni che coinvolgono team, laboratori, associazioni e semplici appassionati nella giornata/serata/nottata del 9 aprile 2021.

La GeoNight è un'iniziativa proposta per la prima volta dal CNFG (Comitato Geografico Nazionale Francese) in Francia nel 2017. Dal 2018 in poi l'iniziativa si è diffusa a livello internazionale, prima in Europa, grazie a EUGEO, e poi anche in altri paesi del mondo, grazie all'IGU. Nel 2019, diversi paesi in tutto il mondo hanno organizzato eventi e iniziative per promuovere la geografia in occasione della Geonight. Negli anni, questi eventi sono diventati molto popolari e di successo, come dimostrano la

grande diversità di pubblico, le migliaia di persone che partecipano alla GeoNight in tutto il mondo, l'entusiasmo degli organizzatori degli eventi e il riconoscimento della qualità degli stessi da parte di molte associazioni internazionali di geografia.

Quest’anno sono stati proposti più di 160 eventi da 30 Paesi al mondo. Come in molti Paesi anche in Italia, dalla Valle d’Aosta alla Sicilia, ricercatori e appassionati di geografia faranno conoscere i recenti sviluppi della disciplina e del mestiere del geografo. L’analisi, la rappresentazione e le ipotesi di soluzione dei problemi dell’ambiente, del paesaggio e della gestione del

territorio sono solo alcuni tra i temi più attuali di impegno di chi ogni giorno fa ricerca in questo campo di studi. In Italia, partecipano i maggiori sodalizi geografici Italiani, i ricercatori delle università e semplici appassionati.

L’obiettivo è diffondere una nuova cultura del territorio contribuendo, al tempo stesso, a far conoscere il lavoro del geografo dando visibilità alla ricerca e all’educazione geografica come elementi indispensabili nella cultura del Paese. Elementi necessari per ottenere una corretta e responsabile gestione del territorio, per apprezzare il valore delle bellezze della Terra e per la formazione di cittadini consapevoli e attivi. Una solida “intelligenza spaziale” nel mondo contemporaneo è, infatti, sempre più importante e preziosa non solo nella fase della formazione ma per tutta la durata della vita.

Al seguente link è possibile consultare tutte le iniziative proposte nel mondo:

https://www.geonight.net/geonight-2021-events-map/

Il programma complessivo e dettagliato per l’Italia è visibile al link:

https://www.geonight.net/category/italia/