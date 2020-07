FERRARA - Crolla sottotetto palazzina Poggio Renatico: due feriti

POGGIO RENATICO - Si è sfiorato il peggio oggi pomeriggio a Poggio Renatico, provincia di Ferrara, per il crollo di un sottotetto in una palazzina vicino al centro. Due ragazzi, di 23 e 25 anni, stavano camminando nel sottotetto che, all’improvviso, ha ceduto. I due sono precipitati in uno degli appartamenti di sotto senza riportare gravi conseguenze.

L’allarme è scattato intorno alle 15: poco prima i due avevano deciso di salire sul tetto per controllare lo stato della copertura dopo la tempesta di giovedì notte ma, per farlo, dovevano raggiungere la botola situata nel sottotetto che li avrebbe poi condotti all’aperto. Percorrendo proprio il sottotetto, questo ha ceduto e i due sono caduti nell’appartamento di sotto piombando in casa di un anziano che non è rimasto ferito ma si è spaventato.

Immediato l’intervento dei soccorsi: vigili del fuoco, carabinieri e 118 con l’ausilio dell’elisoccorso. I due giovani, di origine pakistana regolarmente residenti in Italia, sono stati liberati dalle macerie dai vigili del fuoco e poi, dopo le prime cure dei sanitari, sono stati portati all’ospedale Sant'Anna di Cona per ulteriori accertamenti e cure. Sul posto anche il sindaco di Poggio Renatico, Daniele Garuti.