Imola, carabiniere investito da ladri: ricoverato a Bologna

BOLOGNA - Il militare investito, capo equipaggio del radiomobile di Imola, è stato portato in elicottero all’ospedale Maggiore di Bologna. Ha riportato un trauma cranico, la lussazione della spalla destra e la microfrattura di una vertebra.

I due ladri ricercati farebbero parte di una banda di quattro persone, fuggite da Lugo a bordo di un’Alfa 159. Sono subito scattate le ricerche in tutta la zona. Dopo una ventina di minuti la pattuglia posizionata a Mordano, tra via Lughese e via Cavallazzi, ha intimato l’alt a un’Alfa 159 che si stava avvicinando. La vettura si è fermata e due dei quattro passeggeri hanno aperto le portiere e sono fuggite per i campi. L'autista e l’uomo seduto accanto hanno ripreso la corta, investendo il militare.

Poche ore dopo in periferia di Bologna, via Rivani, è stata trovata bruciata, dalla Polizia, una macchina che potrebbe essere quella usata dalla banda.

Carabiniere investito: i ladri erano su un'auto rubata - La macchina che ha investito e ferito gravemente un carabiniere di 48 anni nel Bolognese risulta rubata il 26 giugno a Imola. L’auto, un’Alfa 159, è stata trovata questa mattina, incendiata, in via Rivani, a Bologna. Sono intervenuti la Polizia e i vigili del Fuoco.

L’origine dei fatti intorno alle 3.30 a Fusignano (Ravenna), dove è stato tentato il furto a un bar. La vettura poi è partita a tutta velocità ed è stata intercettata dalla pattuglia dell’Arma a Mordano, nell’Imolese.

Carabiniere investito: ha trauma cranico, lussazione spalla - E’ ricoverato, in codice di media gravità all’Ospedale Maggiore di Bologna, il carabiniere di 48 anni del nucleo radiomobile di Imola che, nelle prime ore di questa mattina, è stato investito da un’auto. A bordo c'erano due uomini ricercati per tentato omicidio. Le condizioni del militare, che ha riportato un trauma cranico, una lussazione alla spalla destra e a cui è stata riscontrata anche una microfrattura a una vertebra, risultano al momento meno gravi di come sono sembrate in un primo momento. A chiamare il 118 per chiedere aiuto è stato il militare in servizio insieme al 48enne che ha assistito il collega fino all’arrivo dell’ambulanza.