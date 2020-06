Flat tax fino a 100mila euro: emendamento Movimento 5 Stelle al Dl Rilancio

Flat tax fino a 100mila euro per due anni: lo prevede un emendamento del Movimento 5 Stelle al dl Rilancio. La modifica punta a rivedere il regime forfettario innalzando la soglia dei ricavi per potervi accedere a 100mila euro per il 2020 e il 2021. L'imposta sostitutiva applicata sul reddito imponibile nel caso di ricavi compresi tra 65.000 euro e 100.000 euro è pari al 20 per cento.

Dl rilancio: Mandelli, estensione flat tax sia definitiva - «Uno Stato che cambia di continuo le regole fiscali non sono non è credibile ma finisce per disorientare gli operatori economici che vivono già enormi difficoltà. Perciò, se la maggioranza ha capito che il no all'estensione della Flat tax agli autonomi con redditi fino a 100mila euro è stato un errore, allora non ne commetta un altro: non si può intervenire per soli due anni». Lo dichiara il deputato Andrea Mandelli, responsabile di Forza Italia nei rapporti con le professioni, commentando l’emendamento al dl Rilancio presentato dal 5 Stelle Leonardo Donno. «Su questo tema ci sono già stati fin troppi ripensamenti e dietrofront, ora è il tempo di dare certezze a un comparto in grande sofferenza. I professionisti, in particolare, hanno ricevuto con grave ritardo il sostegno al reddito di 600 euro e sono stati ingiustamente esclusi dall'accesso alle risorse a fondo perduto del dl Rilancio. Ora serve una riforma definitiva, non un intervento tampone che, seppur meglio di niente, non aiuterebbe certo gli investimenti a lungo termine né la crescita», conclude.

Dl rilancio: Giacomoni, M5s prova a far proprie proposte Fi - «Il Movimento 5 Stelle dopo aver constatato l’inefficacia delle loro ricette sta provando a far proprie quelle di Forza Italia, a partire dalla Flat Tax e dall'abolizione dell’IRAP. Prima, infatti, Di Maio ha annunciato di voler abolire la c.d. «imposta rapina» e oggi, con un emendamento al dl rilancio hanno proposto di estendere la Flat Tax al 20% fino ai 100.000 euro. Non possiamo che essere soddisfatti di questa evoluzione dei grillini: ieri urlavano i loro Vaffa, domani - se continuano di questo passo - canteranno insieme a noi «Menomale che Silvio c'è». Lo dichiara in una nota Sestino Giacomoni, vicepresidente della Commissione Finanze alla Camera e membro del coordinamento di presidenza di Forza Italia. «Nel frattempo - conclude Giacomoni - li aspettiamo alla prova dei fatti. Se gli annunci su Flat Tax e Irap non sono solo parole al vento, ci aspettiamo che votino a favore degli emendamenti di Forza Italia a mia prima firma al decreto rilancio, con cui chiediamo l’abolizione dell’imposta regionale sulle attività produttive e l’introduzione di un’unica tassa piatta, la più bassa possibile, uguale per tutti famiglie e imprese».

Dl Rilancio: Bergamini, ok M5s su flat tax, pure a dipendenti - «Il Movimento 5 Stelle propone di estendere la flat tax per le partite Iva fino ai 100mila euro. Molto bene: il prossimo passo sarà di iscriversi a Forza Italia. Intanto annuncio che presenterò un emendamento alla proposta dei grillini per chiedere che la flat tax al 20% sia estesa anche ai lavoratori dipendenti. Se si vogliono far ripartire i consumi è necessario intervenire sul reddito delle persone fisiche e per farlo occorre tagliare le tasse in maniera drastica». Lo scrive in una nota Deborah Bergamini, deputata di Forza Italia.

Decreto Rilancio: Schifani (FI), flat tax fino a 100mila doveva già esserci - Ben venga l'estensione della flat tax alle partite Iva con redditi annui fino a 100mila euro: è una misura che avrebbe già dovuto essere in vigore. Lo dichiara il senatore di Forza Italia, ex presidente del Senato, Renato Schifani commentando l’emendamento al dl Rilancio firmato dal 5 Stelle Leonardo Donno. «Vale la pena ricordare che questa previsione era stata annunciata in occasione della legge di bilancio 2018, quando i grillini era al governo con la Lega, per poi essere disconosciuta dal governo M5S-Pd un anno dopo», ha detto. «Chi aveva fatto affidamento sull'allargamento della tassa piatta - prosegue Schifani -, programmando di conseguenza la propria attività, si è trovato improvvisamente a fare i conti con l'annullamento retroattivo della misura, con danni enormi. Un sussulto di responsabilità nei loro confronti da parte della maggioranza sarebbe doveroso. Ma l’estensione della flat tax deve essere strutturale: iniziative a tempo non sono ammissibili», conclude.